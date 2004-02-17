Нужен спонсор для информационного ресурса

В связи с прекращением активной деятельности проекта www.mosnet.ru и возрастающим год от года спросом на интернет услуги. Предлагается создание проекта объединяющего функции проекта www.mosnet.ru и проекта www.providers.ru.

Основные цели и задачи:

1. Расширение клиентской базы для фирм участников проекта.

2. Реклама товарных марок или фирм участников проекта.

3. Изучение спроса на определенные виды товаров и услуг.

4. Координация действий фирм участников.

5. Маркетинговые исследования.

Сроки создания и запуска с 1 мая 2004 по 1 июля 2004 года.

1. Дизайн и создание основной структуры портала - с 1 Мая 2004 до 31 Мая 2004.

2. Разработка базы данных и программирование портала - с 1 Июня 2004 до 30 Июня 2004.

3. Информационное наполнение портала Июнь 2004.

4. Запуск и Тестирование Июнь 2004.

5. Исправление и дополнение Июнь - Июль 2004.

6. Первичная реклама и продвижение проекта в сети Июнь - Сентябрь 2004.

Для посетителей портала (бесплатно).

1. Регистрация домашней сети Юр. и Физ. лиц.

(Название, Организация, Территория размещения ЛВС, Провайдер, Контактная информация).

2. Регистрация заявок на подключение к сети интернет Юр. и Физ. лиц.

(Контактная информация, Необходимая скорость канала, Адрес, Сроки подключения, Дополнительно).

3. Регистрация заявок на установку телефонии для Юр и Физ лиц

(Контактная информация, Кол-во номеров, Адрес, Сроки подключения, Дополнительно).

4. Регистрация заявок на объединение офисов для Юр лиц

(Контактная информация, Необходимая скорость канала, Адрес, Сроки подключения, Дополнительно).

5. Форум для посетителей.

6. Подписка на бесплатно распространяемый по почте IT журнал.

Тематика журнала - Технические статьи, Новинки IT рынка, Сравнительные обзоры, Программы и их описание, Ресурсы сети.

Источник информации - Интернет, Периодические издания, Не зависимые авторы и эксперты.

7. Публикация статей, Книг, Подписка на новости, и т/п.

Поступление средств (платные услуги).

1 Предоставление информации о поступивших заявках, (участие в тендере).

2 Аренда рекламного пространства на сайте (банеры).

3 Регистрация доменных имен.

4 Реклама в бесплатном IT журнале.

5 Маркетинговые исследование рынка услуги и товаров с помощью опросов и систем голосования.

6 Спонсорство.