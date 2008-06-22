# 1 — $

Необходимо придумать название для проекта.

Проект по своей функциональности напоминает форум, но его предназначение выходит за рамки понятия форум. Что-то вроде соц. сети.

Требования к названию:

- название должно быть универсальным (см. примеры внизу)

- не должно указывать, что это форум

- должно быть лаконичным и запоминающимся

- домен должен находится в зоне RU (либо NET, если по смыслу необходимо) и быть свободным для регистрации

Примеры:

Вебпланета - webplanet.ru

Top4top (Лучшее для лучших)- top4top.ru

Веб Парк - webpark.ru

Точек.Нет - tochek.net (не совсем подходит, но..)

Dirty.ru - dirty.ru

Предлагайте варианты. Креатив приветствуется. Оплата за понравившийся вариант.