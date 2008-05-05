Нужно скрыть код Sape от поисковиков и со страниц сайта. спасибо за Ваши предложения.
ТЗ на сайт СТО
Нужно только ТЗ (индивидуальное).
Писать в предложения (только в предложения) цену и ссылки на ваши работы данной тематики.
После утверждения ТЗ возможно будете делать сайт.
Заявки фрилансеров
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