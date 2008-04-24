Необходима интеграция форум+сайт

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Cms Joomla 1.0.13+ IPB нулевка, впринципе можно и не нулевку, база чистая без контента и пользователей, с предложениями и ценой пожалуйста в пм.

Joomla
17 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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