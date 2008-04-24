Необходимо внести изменения в сайт www.gorimpex.ru: 1. новая рубрика "Вакансии"; 2. новая рубрика "Отзывы"; 3. новая рубрика "Публикации"; 4. новая рубрика "Пресс-центр"; 5. новая рубрика "Наши партнеры"; 6. разработка ...
Из doc таблицу -> html (чистый код)
Добрый.
Сроки - втечение часа.
Требуется постоянного такого рода специалист.
До сих пор нет подходящего ответственного специалиста.
Прикреплен документ doc.
Нереальные расценки оставлять при себе и дальше искать где бы заработать.
Писать только сюда ниже поста.
Заявки фрилансеров
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