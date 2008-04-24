Идея для развития бизнеса в интернете

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Закрыт7 заявок282 просмотра

Добрый день!!!

Нужна идея по развитию перспективного направления в интернете.

Бюджет проекта большой.

17 лет назад
FlyIdeas
Артем 
42 года
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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