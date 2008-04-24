Необходимо внести изменения в сайт www.gorimpex.ru: 1. новая рубрика "Вакансии"; 2. новая рубрика "Отзывы"; 3. новая рубрика "Публикации"; 4. новая рубрика "Пресс-центр"; 5. новая рубрика "Наши партнеры"; 6. разработка ...
Идея для развития бизнеса в интернете
Добрый день!!!
Нужна идея по развитию перспективного направления в интернете.
Бюджет проекта большой.
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