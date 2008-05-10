Решить задание по численным методам

Уважаемые товарищи. Помогите решить нижеуказанную задачку.

Решить просто на листочке. + оставить комментарии.

Для дифференциальной задачи

yII(x)-y(x)=cos(x)

0

y(0)=0 y(П)=1

на сетке Xn=nh где n=1,N h=П/N

построить разностную схему четвёртого порядка

где yII - это двойная производная

П - число пи

Укажите пожалуйста сумму за которую вы решите задачку. тем, кто разбирается в предмете - это 3-5 минут. Это самая простая что имеется. В том случае если будет решена верно будет гдето ещё 10-15 задачек по тому же предмету.

Спасибо за внимание.