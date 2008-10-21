Чистка диктофонной записи

Есть диктофонная запись.

В связи с неправильными настройками (слишком чуствительный микрофон) на файле очень много помех

(треск, шум от микрофона, прочие шумы)

+ В связи с тем что микрофон был закреплен стационарно - голос то слишком громкий, то чересчур тихий.

Требуется - убрать шумы и выровнять громкость речи, чтоб можно разобрать весь диалог.