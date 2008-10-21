Чистка диктофонной записи

Перекодирование видеофайлов из mpeg, mkv и ряда других форматов во флэш.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть диктофонная запись.
В связи с неправильными настройками (слишком чуствительный микрофон) на файле очень много помех
(треск, шум от микрофона, прочие шумы)
+ В связи с тем что микрофон был закреплен стационарно - голос то слишком громкий, то чересчур тихий.
Требуется - убрать шумы и выровнять громкость речи, чтоб можно разобрать весь диалог.
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