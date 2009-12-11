Довести до ума звук

$10
ПрочееЗавершен5 заявок300 просмотров
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Есть голос, нужно убрать шумы, подкорректировать частоты чтобы не было перегрузок и шелчков, по желанию наложить фон

14 лет назад
DVDima
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
basz
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё отлично...
BKVstudio
60 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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