Довести до ума звук

1...За основу берем заставку http://www.russia.sos-sos-sos.com/ 2...Кнопки в заставке делаем активными. 3...Информационный текст что сейчас в окне оптимизировать болеее ярче и четче и прикрепляем к кнопке 1 этот текст высвечивается при загрузке страницы. 4...Когда наводим курсор ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть голос, нужно убрать шумы, подкорректировать частоты чтобы не было перегрузок и шелчков, по желанию наложить фон
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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