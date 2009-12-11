Довести до ума звук

Есть сайт с онлайн видео. Есть отдельный сервер, где собственно и хранится это видео. Нужно сделать так, чтобы ролики с этого сервера невозможно было просматривать/скачивать/вставлять на другие сайты из вне. Указывайте пожалуйста цену и асю. ...