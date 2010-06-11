Интересует установка на сайт See 3D light 3.0 3.0 чтобыбыла возможность ходить по проекту дома,такой вид http://www.mtmstyl.ru/i/lib/media/web_spaiser/amber/index.html#etykieta_wewn
Исправить проблемы с IE
Адрес сайта - http://artworks.com.ua/
Первая проблема:
В Internet Explorer неправильно отображаются тени у картинок png, к которым применяется функция appear/fade (Spry Effects). У каждой картинки задан определенный уровень прозрачности, например, opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80;. Картинки png, к которым данная функция не применяется, отображаются корректно (даже те, у которых задана прозрачность).
Во всех остальных браузерах все работает нормально.
Нужно сделать так, чтобы в IE все работало и отображалось так же как везде, желательно с минимальными изменениями в коде страниц.
Вторая проблема:
При переходе между страницами фон сайта и фон основного контейнера (смотрите конструкцию сайта) периодически мигают. Нужно чтобы работало как в остальных браузерах (плавный переход без мигания). Никаких аяксов и CMS'ов не предлагать, это должно быть простое решение.
Интересуют версии IE 7-9, шестой и ниже не нужны.
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