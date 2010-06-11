Исправить проблемы с IE

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Закрытнет заявок204 просмотра

Адрес сайта - http://artworks.com.ua/

Первая проблема:

В Internet Explorer неправильно отображаются тени у картинок png, к которым применяется функция appear/fade (Spry Effects). У каждой картинки задан определенный уровень прозрачности, например, opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80;. Картинки png, к которым данная функция не применяется, отображаются корректно (даже те, у которых задана прозрачность).

Во всех остальных браузерах все работает нормально.

Нужно сделать так, чтобы в IE все работало и отображалось так же как везде, желательно с минимальными изменениями в коде страниц.

Вторая проблема:

При переходе между страницами фон сайта и фон основного контейнера (смотрите конструкцию сайта) периодически мигают. Нужно чтобы работало как в остальных браузерах (плавный переход без мигания). Никаких аяксов и CMS'ов не предлагать, это должно быть простое решение.

Интересуют версии IE 7-9, шестой и ниже не нужны.

14 лет назад
PereBod4ik
Богдан 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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