Нужно улучшить фонограмму записи 12 мин. разговора

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Закрытнет заявок244 просмотра

Почистить, убрать шум, добавить громкости для выделения основных 2-х голосов. В архиве будет AMR audio формат.

16 лет назад
muyserio
Серж 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

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