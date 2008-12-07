Здравствуйте. Требуется скачать 5.05 GB информации через torrent и загрузить это на хост. Указывайте пожалуйста цену и примерное время которое вам на это понадобится.
Нужно улучшить фонограмму записи 12 мин. разговора
Почистить, убрать шум, добавить громкости для выделения основных 2-х голосов. В архиве будет AMR audio формат.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходимы платные консультации, по качественному кодингу домашнего видео. Задача: Кодинг материала с VHS-C, DV, HDV в DVD, Blu-Ray, 720p Порядок работы и оплата: Имеются фрагменты видео с ...Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо порезать звуковой файл на 700 фраз по прилагаемому скрипту. Длина файла 86 минут. Оставляйте цену и сроки.Завершен16 лет назад
Есть диктофонная запись. В связи с неправильными настройками (слишком чуствительный микрофон) на файле очень много помех (треск, шум от микрофона, прочие шумы) + В связи с тем что микрофон был закреплен ...Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Перекодирование видеофайлов из mpeg, mkv и ряда других форматов во флэш.Завершен16 лет назад
Проблема в выборе кодека. Вопросы такие: 1) Как конвертировать в DVD 2) Как создать хороший AVI, без тянучек, артефактов и нормального размера. Сейчас проблема в том, что нарезал фильм, ...Завершен16 лет назад
Необходима разработка DVD-караоке: - на основе midi - на основе минусов Указывайте цену за 100 песен midi и за 100 песен минусов. Без указания цены ...Прочее2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен звукоинженер для 1. Провести техническую инспекцию нашей монтажной 2. Настроить avid 3. Посоветовать новое оборудование. Предлагайте свой гонорар.Прочее1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Здравствуйте, Необходимо СРОЧНО перевести 200 файлов из формата AVI в формат Flash video (FLV) и HTML . Исполненый заказ должен быть загружен на указанный сервер ( FTP details будут предоставленны ). При ...Прочее28 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Язык беседы: русский Тема: создание фирм Тип беседы: интервью Кол-во минут: 132 Бюджет: 1700 рублей (13 рублей минута) Оплата: ЯД, Приват24, PayPal Проблемный момент: вопросы задает человек с ...Прочее13 заявокЗакрыт16 лет назад