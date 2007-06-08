Обработка звука

Здравствуйте!!!

Есть нетривиальная задача:

1. Во время воспроизведения любым (стандартным или разработанным) проигрывателем видеофайлов форматов avi, mpeg и тд. нужно записывать звук (mono) в формате wav с привязкой (возможно метками) к каждому воспроизводиму видеокадру.

Другими словами, необходимо знать какие звуки были при показе того или иного кадра.

Это самая сложная часть задачи. Дальше все просто и стандартно и об этом потом.

Кто может помочь????

Оплату гарантирую.