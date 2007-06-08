Обработка звука

$500
ПрочееЗакрыт8 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!!!

Есть нетривиальная задача:

1. Во время воспроизведения любым (стандартным или разработанным) проигрывателем видеофайлов форматов avi, mpeg и тд. нужно записывать звук (mono) в формате wav с привязкой (возможно метками) к каждому воспроизводиму видеокадру.

Другими словами, необходимо знать какие звуки были при показе того или иного кадра.

Это самая сложная часть задачи. Дальше все просто и стандартно и об этом потом.

Кто может помочь????

Оплату гарантирую.

16 лет назад
Lex_mon
63 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сценарий для комедийного полнометражного фильма

    Требуется сценарий для создания полнометражной молодежной комедии. Возрастная аудитория 16-22 года. В сценарии должны присутствовать несколько параллельных сюжетных линий, которые в конце могут сходиться в одну точку. Должна присутствовать динамика. Эксцентричность в пределах разумного. Любовный ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Трансляция видео с вебкамеры на сайт

    Требуется разработать и внедрить проект по трансляции видео с нескольких вебкамер в интернет на сайт. Необходимо понять: - какое потребуется оборудование - какое программное обеспечение - каков будет трафик (исходящий) от вебкамер к провайдеру !!! Пожалуйста отпишитесь еще раз здесь ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайтa видеоконтектом .

    Необходимо закачать на сайт видеообмена (типа youtybe.com) видеоролики (длительность от 10 сек. до 3 мин.) из Интернета, с указанных нами ресурсов. Критерий оценки – стоимость работы. Просьба указывать сумму за 100 роликов.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Мультимедийный проект обучения китайскому языку

    Для участия в новом проекте по разработке мультимедийного обучающего курса требуются: - для демонстрации техники письма - носитель китайского языка, обладающий хорошими каллиграфическими навыками; - для озвучивания текстов - носитель китайского языка с хорошими дикторскими данными; - ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • SkyCast

    $5

    Нужно настроить прогу Skycast, имеется карта Skysta2 + локалка 192.168.1.0, вот ссылка: http://www.satnavigator.ru/forums-m-topics-s-9.html

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Видео-конференция. Всесторонняя помощь.

    Техническое задание:: ЕСТЬ преподаватель находится в Москве, имеет широкополосный интернет, хороший компьютер и камеру, ученики (от 10 до 30) находятся в разных точках России, имеют интернет, комьютеры и наушники. ЦЕЛЬ преподаватель дает видео-урок, ученики его видят, слышат и задают ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • DVB TV broadcatsting to IP

    Значит так имеется след.: 1) Комп. + SkyStar2( SkyStar1) + Сигнал + сеть 192.168.1.0 Нужно организовать широковещание телевиденния по протоколу UDP на всю сеть. Несколько каналов с одной карты DVB.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Удаленное наблюдение за офисами

    $50

    Хочу выразить что проект не очень сложный. Есть 4 офиса и везде 1 сервер (интернет = 128 кб/с) и 1 веб-камера для наблюдения. Нужен подходящий софт, настройка и сопровождение проекта по наблюдению за всеми ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Shoutcast

    $50

    Сам сервер стоит, но при трансляции видео , звук опережает картинку. Надо настроить всё так чтоб этого бага не было.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад