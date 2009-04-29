Необходимо набрать в Word текст, записанный диктором в аудио-файл. Для начала 100 000 знаков, далее возможно долгосрочное сотрудничество. Предложения прошу оставлять только здесь.
Бизнес-план для Web-студии
Требуется бизнес план для вэб студии, жду предложения по цене
подробности в личку.
Страна украина, город киев
Заявки фрилансеров
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