Бизнес-план для Web-студии

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Закрыт5 заявок238 просмотров

Требуется бизнес план для вэб студии, жду предложения по цене

подробности в личку.

Страна украина, город киев

16 лет назад
Barrs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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