Есть excel-файл в нем всего 1 столбец тридцать тысяч строк (описание товара на английском языке) надо перевести используя translate.google.ru эти описания на немецкий/французкий/испанский языки - можно использывать другие переводчики - но с согласованием, потому что коряво переводят

УТОЧНЯЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ GOOGLE TRANSLATE TOOL KIT - ручной перевод (по цене * за 1000 зн не интересует впринципе)

Работа максимум на 2 часа - разделить файл на части - загнать в Google и собрать после перевода все столбцы в одном файле