Необходимо качественно: сканировать и распознать книгу (с таблицами, формулами, рисунками, 170 страниц, А5)
Набить диплом в ворде
Здравствуйте.
Есть диплом,примерно на 40 страниц. Нужно набить его в ворде.
Работа очень срочная. Исполнитель должен находится в Москве и иметь возможность встретится,для объяснений.
Для экономии времени,звоните сразу на телефон,спросите Ольгу восем-девятьсот три- двести шестьдесят -восемьдесят восемь- ноль четыре
Заявки фрилансеров
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