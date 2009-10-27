Оцифровка книг

ПрочееЗакрыт42 заявки1278 просмотров
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Электронной библиотеке требуется несколько человек из Москвы, которые будут оцифровывать книги.

Условия:

- работать удалено

- черновой текст после Fine Reader'a

- и книга

Задача:

- исправить недочеты и опечатки

- предоставить готовый txt(doc) вариант

Работа на постоянной основе. Указывайте стоимость за 1000 символов.

14 лет назад
jim_nyc
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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