Комментарии на фотогалерее автомобильной тематики

Нужно составить анкор-лист по запросу "регистрация в каталогах", не менее 500 запросов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт-фотогалерея автомобильной тематики. Нужно опубликовать много комментариев к картинкам автомобилей.
Один комментарий - минимум 10 слов.
10 центов за комментарий.
Регистрация на сайте - не требуется.
Ввод капчи - требуется.
Все подробности - в ПМ.
Это мой сайт, который мне нужно слегка заполнить текстами.
Оплата после выполнения задания на ваш счет в weblancer.net
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