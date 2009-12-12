Комментарии на фотогалерее автомобильной тематики

ПрочееЗавершен14 заявок397 просмотров
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Имеется сайт-фотогалерея автомобильной тематики. Нужно опубликовать много комментариев к картинкам автомобилей.

Один комментарий - минимум 10 слов.

10 центов за комментарий.

Регистрация на сайте - не требуется.

Ввод капчи - требуется.

Все подробности - в ПМ.

Это мой сайт, который мне нужно слегка заполнить текстами.

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14 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранный исполнитель
Mad
47 летГрузия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$36
1 день
Отлично справилась с достаточно непростой работой. Доволен сотрудничеством.
С Артемом легко и приятно работать. Задачи ставит четко, очень корректен в общении; оплата производилась сразу после сдачи работы. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! :)
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