Список монотематических слов

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Есть список слов русского языка (8600). из них нужно выбрать монотематические - те, которые относятся только к одной теме. например: "плоскогубцы" - это тема "инструменты", "администратор" может быть "системный администратор" тема "компьютеры" и "администратор ресторана" тема "питание", а "адаптация" вообще непонятно к какой теме относится.

монотематические слова нужно рассортировать по 18ти темам.

пожалуйста называйте цену, это ведь тендер :)

14 лет назад
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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