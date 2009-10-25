Список монотематических слов

Есть список слов русского языка (8600). из них нужно выбрать монотематические - те, которые относятся только к одной теме. например: "плоскогубцы" - это тема "инструменты", "администратор" может быть "системный администратор" тема "компьютеры" и "администратор ресторана" тема "питание", а "адаптация" вообще непонятно к какой теме относится.

монотематические слова нужно рассортировать по 18ти темам.

пожалуйста называйте цену, это ведь тендер :)