Небольшое маркетинговое исследование

ПрочееЗакрыт18 заявок318 просмотров
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Здравствуйте!

среди 10 первых сайтов яндекса (кроме сайта www.ursu.ru) по запросу спецодежда нужно провести небольшое маркетинговое исследование

1 выбрать 10 моделей из категории зимняя спецодежда; 10 - из летняя спецодежда;5 - из обуви

2 сравнить цены среди 10 сайтов по аналогичным моделям

3 занести результаты в экслелвский файл (форму прикрепляю). Результат по одной модели должен быть расположен по возрастанию - слева наименьшая цена,справа наибольшая

14 лет назад
kirill_03
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Olga1029
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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