Имеется сайт-фотогалерея автомобильной тематики. Нужно опубликовать много комментариев к картинкам автомобилей. Один комментарий - минимум 10 слов. 10 центов за комментарий. Регистрация на сайте - не требуется. Ввод капчи - требуется. Все подробности - в ПМ. Это мой сайт, который ...
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Здравствуйте!
среди 10 первых сайтов яндекса (кроме сайта www.ursu.ru) по запросу спецодежда нужно провести небольшое маркетинговое исследование
1 выбрать 10 моделей из категории зимняя спецодежда; 10 - из летняя спецодежда;5 - из обуви
2 сравнить цены среди 10 сайтов по аналогичным моделям
3 занести результаты в экслелвский файл (форму прикрепляю). Результат по одной модели должен быть расположен по возрастанию - слева наименьшая цена,справа наибольшая
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