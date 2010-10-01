Менеджмент. маркетинг и организация пр-ва

Нужно отсканировать лицевую сторону всех купюр и монет находящихся сейчас в обращении в Канаде. Сделал бы сам, но я в Украине. Купюры еще можно найти, а вот с монетами напряг. Да и зачем бегать искать, когда это ...
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Добрый день!
Необходимо подготовить ответы на след.вопросы:
В области менеджмента, маркетинга и организации производства
1) Организация поточного производства: принципы, показатели, эффективность.
2) Производственный процесс: принципы организации и основные виды.
3) Пути сокращения длительности производственного цикла.
4) Организация инструментального обслуживания производства.
5) Организационно-техническая подготовка машиностроительного производства.
6) Этапы разработки плана производства продукции в условиях маркетинговой ориентации.
7) Организация нормирования труда на фирме: трудовые нормы и нормативы, методы их разработки.
Срок исполнения 01.10.2010 г. Объем 1,5-2 страницы вопрос.
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