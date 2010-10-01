Менеджмент. маркетинг и организация пр-ва

$25
ПрочееЗавершен3 заявки169 просмотров
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Добрый день!

Необходимо подготовить ответы на след.вопросы:

В области менеджмента, маркетинга и организации производства

1) Организация поточного производства: принципы, показатели, эффективность.

2) Производственный процесс: принципы организации и основные виды.

3) Пути сокращения длительности производственного цикла.

4) Организация инструментального обслуживания производства.

5) Организационно-техническая подготовка машиностроительного производства.

6) Этапы разработки плана производства продукции в условиях маркетинговой ориентации.

7) Организация нормирования труда на фирме: трудовые нормы и нормативы, методы их разработки.

Срок исполнения 01.10.2010 г. Объем 1,5-2 страницы вопрос.

13 лет назад
masterod
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$25
4 дня
Ольга в очеродной раз всё сделала как надо 10 баллов. Всем рекомендую... Спасибо Вам Ольга!
Денис четко формулирует задание, находится на связи и моментально оплачивает выполненную работу. Мои самые хорошие рекомендации!
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