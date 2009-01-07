Нужна помошь по бух.учету

Типичное кидалово. Думаю тот факт, что из 22 проектов было выбрано только 2 исполнителя о многом говорит, исполнитель просто не мог пожаловаться на этого заказчика. Странный человек, получил работу по проекту и пропал. Сначала отмалчивался, что не работает интернет, однако уже неоднократно появляется на сайте. ни на сообщения, ни в асе не отвечает. Использует чужой труд, не платит. Думает, что это безнаказанно. Не советую связываться ни заказчикам, ни исполнителям. Крайне непорядочный человек. 27.01 - после связи по телефону обещал оплатить 1 числа. Жду. 03.02 - телефон не берет, на сайте бывает и читает сообщения