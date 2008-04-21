Нужно скрыть гиперссылку на картинке что бы при нажатии на картинку человек переходил на сайт но в то же время что бы была скрыта ссылка, пример:

=3D479 alt=3D"" hspace=3D1 vspace=3D1 src=3D"cid:000a01c8b452$bd5b631f$=

d5d8d620@irwsf" >

что бы не было такого кода, что бы он был скрыт и не виден ни в каких системах!