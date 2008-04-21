Нужно скрыть гиперссылку на картинке

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Закрыт11 заявок318 просмотров

Нужно скрыть гиперссылку на картинке что бы при нажатии на картинку человек переходил на сайт но в то же время что бы была скрыта ссылка, пример:

=3D479 alt=3D"" hspace=3D1 vspace=3D1 src=3D"cid:000a01c8b452$bd5b631f$=

d5d8d620@irwsf" >

что бы не было такого кода, что бы он был скрыт и не виден ни в каких системах!

17 лет назад
shiller
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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