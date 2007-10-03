Перенос контента

Ресурс - http://testirovanie.org/ Требуется - разработка тестовых заданий по физике, химии, биологии, географии для последующего использования при тестировании на сайте. Уровень, тематика, количество вопросов и ответов должны соответствовать тестам централизованного тестирования. Подготовка в MS-Word с использованием, где ...
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Нужно сегодня перенести контент с одного сайта на другой. Сайт на который нужно переносить работает под системой php-nuke.
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