Перенос контента

ПрочееЗавершен2 заявки142 просмотра
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Нужно сегодня перенести контент с одного сайта на другой. Сайт на который нужно переносить работает под системой php-nuke.

16 лет назад
sman
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
shchukina
Елена 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
Всё красиво сделано и качественно. Фрилансер во всех отношениях приятный человек и исполнительный.
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