Скопипастить со страницы инфу в файлик

С этой страницы: http://proma.ru/producers/parts/vert_jal/vert_tk.php , начиная с матерала "Line light" и до конца секции с тканями копипастим ссылки на изображения и подписи к картинкам в приаттаченный файлик.

Типовой шаблон материала в файле для ткани выглядит так:

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{ЗАГОЛОВОК}

{ПОДПИСЬ К ФОТКЕ 1}

{ПОДПИСЬ К ФОТКЕ 2}

В начало страницы >>>

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Соответсвенно, вместо {XXXXXXX} подставляем значения со странички. Если фоток больше или меньше чем 2 - действуем по примеру уже заполненных в файле тканей.

Важный момент: смысл всей этой работы - очистить код от мусора, которого сейчас там изобилие. Поэтому копипастить правильно с уже отрендеренной страницы из браузера, а не с её исходника (там чёрт ногу сломит) и переносить надо в чистом виде: только URL фоток и только названия, без форматирования исходной страницы. В общем, продолжать как в в фйале. Повторюсь: начинаем с Line Light и делаем до пластиков. То есть половина страницы уже сделана. В аттаче увидите.

Надо бы сделать к завтра. В дальнейшем - другие работы по поддержке и обновлениям сайтов.