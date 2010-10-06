Скопипастить со страницы инфу в файлик

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С этой страницы: http://proma.ru/producers/parts/vert_jal/vert_tk.php , начиная с матерала "Line light" и до конца секции с тканями копипастим ссылки на изображения и подписи к картинкам в приаттаченный файлик.

Типовой шаблон материала в файле для ткани выглядит так:

------

{ЗАГОЛОВОК}

{ПОДПИСЬ К ФОТКЕ 1}

{ПОДПИСЬ К ФОТКЕ 2}

В начало страницы >>>

-----

Соответсвенно, вместо {XXXXXXX} подставляем значения со странички. Если фоток больше или меньше чем 2 - действуем по примеру уже заполненных в файле тканей.

Важный момент: смысл всей этой работы - очистить код от мусора, которого сейчас там изобилие. Поэтому копипастить правильно с уже отрендеренной страницы из браузера, а не с её исходника (там чёрт ногу сломит) и переносить надо в чистом виде: только URL фоток и только названия, без форматирования исходной страницы. В общем, продолжать как в в фйале. Повторюсь: начинаем с Line Light и делаем до пластиков. То есть половина страницы уже сделана. В аттаче увидите.

Надо бы сделать к завтра. В дальнейшем - другие работы по поддержке и обновлениям сайтов.

13 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Gordio
Олег 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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