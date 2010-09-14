4 бизнес-плана - 4 исполнителя

Добрый день! Необходимо подготовить ответы на след.вопросы: В области менеджмента, маркетинга и организации производства 1) Организация поточного производства: принципы, показатели, эффективность. 2) Производственный процесс: принципы организации и основные виды. 3) Пути сокращения длительности производственного цикла. 4) Организация инструментального обслуживания ...
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Требуется написать стандартный бизнес-план. (4 шт.)
Есть тематика, расписана статья расходов, есть образец.
БП необходимо предоставить в воскресенье в 12.00 по Москве.
У кого есть опыт написания, оставляйте вопросы, предложения (без цены не рассматриваются).
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