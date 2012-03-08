Тексты по логистике

ПрочееЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Надо раскрыть вопросы:

1. Анализ развития терминалов России.

2. Как определить норму запаса по любому виду продукции на предприятии.

По 1 странице на каждый вопрос.

На работу будет 3 дня. Примерный бюджет: 400р.

12 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)
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