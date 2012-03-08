Тексты по логистике

нужно отсюда www_citystroy_kz перенести весь контент сюда www_new_citystroy_kz новый сайт на джумле если говорить о каталогах вот этих http://citystroy.kz/bn.htm то они должны стать вот такими http://new.citystroy.kz/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=1&page=1&Itemid=7 там в старом сайте все эти картинки отдельными файликами лежат в ...