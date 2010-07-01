Две презентации на сайт (сайт в Joomla)

Есть приложение вконтакте - http://vkontakte.ru/app1935406 Является некоммерческим проектом и не требует использования API. Необходимо разместить его в одноклассниках для дальнейшей рекламы в этой сети с использованием баннера 240 на 400.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть две презентации в Power Point
Требуется
подготовить их к публикации в таком виде, как это сделано тут:
http://crealitika.ru/advert-placement/pc-preload.html
Оплата
500 р за всё, по выполнении.
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