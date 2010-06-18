Модератор форума

На постоянную работу необходим администратор форума. Тематика – форекс и биржи, поэтому нужно быть в теме.

Задачи:

1. Привести в порядок (удалить от ссылок, спама и проч.) текущую версию. За форумом постоянно следили, но недостаточно, поэтому почистить нужно будет только последние несколько недель.

2. Разумное предмодерирование тем несколько раз в день – форум большой, довольно быстро наполняется.

3. Отслеживание текущих диалогов на предмет соблюдения правил форума (ругань, мат, несанкционированная реклама и ссылки). На форуме для этого установлен специальный сервис, проблем не возникнет, если наблюдать постоянно.

4. Правильное проставление меток.

5. Отслеживание работы помощников форума – вольных модераторов (удалить темы, удаленные ими, действительно ненужные, аналогично сообщения)

6. Помощь тем, кто не смог авторизироваться (приходят соответствующие письма пару раз в день).

7. Реагировать на жалобы, обсуждая некоторые моменты с руководством.

8. Объединение повторных тем и то прочее, что обычно входит в работу модератора форума.

9. Просмотреть форум в текущем виде и возможно предложить лучшую структуру.

Приветствуются люди с опытом, самостоятельные, коммуникабельные и ответственные, находящиеся практически весь день за монитором.

От вас небольшое резюме по тематике бирж и администрированию и цена работы в месяц. Необходимо так-же указать в какое время вы бываете в онлайн.

Указывайте опыт и вашу цену.