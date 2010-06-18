Модератор форума

Международной языковой школе дистанционного обучения ILe-School (Los Angeles, CA, USA), на постоянную основу, требуются администраторы отвечающие за исполнение текущих задач внутри образовательного процесса школы. Основные задачи: 1) Работа с агентами: - консультирование по всем вопросам касающимся технической и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу необходим администратор форума. Тематика – форекс и биржи, поэтому нужно быть в теме.
Задачи:
1. Привести в порядок (удалить от ссылок, спама и проч.) текущую версию. За форумом постоянно следили, но недостаточно, поэтому почистить нужно будет только последние несколько недель.
2. Разумное предмодерирование тем несколько раз в день – форум большой, довольно быстро наполняется.
3. Отслеживание текущих диалогов на предмет соблюдения правил форума (ругань, мат, несанкционированная реклама и ссылки). На форуме для этого установлен специальный сервис, проблем не возникнет, если наблюдать постоянно.
4. Правильное проставление меток.
5. Отслеживание работы помощников форума – вольных модераторов (удалить темы, удаленные ими, действительно ненужные, аналогично сообщения)
6. Помощь тем, кто не смог авторизироваться (приходят соответствующие письма пару раз в день).
7. Реагировать на жалобы, обсуждая некоторые моменты с руководством.
8. Объединение повторных тем и то прочее, что обычно входит в работу модератора форума.
9. Просмотреть форум в текущем виде и возможно предложить лучшую структуру.
Приветствуются люди с опытом, самостоятельные, коммуникабельные и ответственные, находящиеся практически весь день за монитором.
От вас небольшое резюме по тематике бирж и администрированию и цена работы в месяц. Необходимо так-же указать в какое время вы бываете в онлайн.
Указывайте опыт и вашу цену.
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