Необходимо удаление вирусов/троянов из файла без потери функциональности. Дополнительную информацию вышлю. Файл здесь: http://rapidshare.com/files/231591263/MassSender.rar.html либо здесь: http://ifolder.ru/12051351
Настройка принтера HP Photosmart D5363
Нужен специалист для настройки правильной печати HP Photosmart D5363. Печатуем фотографии А5.
Проблема в том, что он печатует только центр фотографии. Остальные места оставаются за пределами. Например на фото человек, при причети он виден, но головы нету, она вышла за рамку. Настраивал как мог, переустановил драйвер, не получается. Создам все условия для удаленного управления.
Сотрудничество будет долгосрочным.
ICQ: 332748128
Msn: [email protected]
Заявки фрилансеров
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