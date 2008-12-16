Полная разработка идеи и ТЗ соцсети под ключ

$1000
ПрочееЗакрыт19 заявок421 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наметку на идею дам в личку, человеку имеющему опыт разработки ТЗ и работы с соцсетями. От вас попрошу на мою идею рассказать свое видение, после чего выбираю вас исполнителем. И работаем до разработки проекта для программистов с нуля.

15 лет назад
test090
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов
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