Помощь с сайтом на платформе Kohana

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Завершен1 заявка180 просмотров

После попытки обновления паролей в ftp и mysql перестала работать автоматическая рассылка уведомлений клиентам по емейл. Возвращение старых паролей не помогло.

Нужна срочно помощь программиста, знающего платформу и что нужно делать, чтоб исправить такой момент.

Возможны другие задания административного характера.

Знание платформы Kohana, возможность выйти выходить на связь вечером (скайп, айсикью), наличие времени и ответственность

MySQL
14 лет назад
Tolich_VZ
Ярослав 
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Внимательный, ответственный и целеустремленный исполнитель. Проблему изучает тщательно и детально, доводит начатое до завершения, несмотря на все сложности. Остался доволен сам и могу смело порекомендовать заказчикам.
Чётко поставленная задача, культурное общение, своевременная оплата. Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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