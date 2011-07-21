Как сделать компьютер "инкогнито" в интернете.

Друзья, вопрос очень простой.

Меня интересует платная консультация разбирающегося человека на тему: как сделать так, чтобы когда пользователь заходил на разные сайты, было не возможно определить его местонахождение, ip и т.д.

Сразу поясню, этот вопрос не задан для того, чтобы скрыться от разных гос.органов. Он интересен в плане личной конфиденциальности.

Интересует высококвалифицированная беседа на данную тему.

Советы, типо просто поменяй ip и удали куки не подходят.

Буду рад Вашим предложениям.

Стоимость беседы я оцениваю в 300 руб.

Обязательно напишите, какой опыт был у Вас в данной сфере.

Спасибо