Привязка своего домена к корпоративной почте gmail

Нужна консультация по востановлению дискового тома. ОС Microsoft Vista. В следсвии сбоя был разрушен дисковый том. Был запущен режим востановления запуска системы через установочный диск. Том вроде как востановило, но система так и не загрузилась. ...
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Добрый день.
Мне нужна помощь в привязке своего домена к корпоративной почте gmail (http://www.google.com/apps/intl/ru/business/index.html). У меня самого не выходит сделать. Настройки MX записей видно не правильно делаю. Кто может помочь пишите в асю 278122255
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