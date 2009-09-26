Востановление дискового тома

Хочу установить СМС биллинг на сайт komso.ru, есть аккаунт на сайте smsdeluxe.ru. Раньше никогда не связывался с биллингом, не знаю как грамотно и правильно реализовать эту услугу. Планирую создать на сайте ВИП раздел, в который ...