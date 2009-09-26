Востановление дискового тома

ПрочееЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Нужна консультация по востановлению дискового тома. ОС Microsoft Vista.

В следсвии сбоя был разрушен дисковый том. Был запущен режим востановления запуска системы через установочный диск. Том вроде как востановило, но система так и не загрузилась. Досту к диску нет.

14 лет назад
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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