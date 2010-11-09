Планируется переход веб сервера полностью на nginx в связи с этим, нужно подружить форум на движке vbulletin 4 с nginx, т.е переписать все реврейт правила httacess в конфиг nginx и протестировать корректность работы. На форуме ...
Пробить доменное имя для сайта
Добрый день!
Столкнулся с проблемой. Доменное имя которое мне нужно во всех зонах, интересующих меня занято, но никем не используется, насколько я понял - просто перекуплены разными компаниями, выставляющими их на аукционе или просто кто-то занял, но не нашел применения пока что.
Возможно ли как то отбить этот адрес? Хотя бы в одной из зон: ru, com, info.
Если да, то ищу тех, кто занялся бы решением этого вопроса. Пишите цены и хотя бы примерные сроки.
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