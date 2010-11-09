Пробить доменное имя для сайта

Добрый день!

Столкнулся с проблемой. Доменное имя которое мне нужно во всех зонах, интересующих меня занято, но никем не используется, насколько я понял - просто перекуплены разными компаниями, выставляющими их на аукционе или просто кто-то занял, но не нашел применения пока что.

Возможно ли как то отбить этот адрес? Хотя бы в одной из зон: ru, com, info.

Если да, то ищу тех, кто занялся бы решением этого вопроса. Пишите цены и хотя бы примерные сроки.