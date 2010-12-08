Установка интернет-магазинов из Бэкапа

ПрочееЗавершен6 заявок200 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Собственно по согласованию с предидущим фрилансером я вынужден найти нового который выполнит и будет выполнять данную работу.

Собственно задача такова:

Есть Бэкап Интернет магазина на веб асисте. Вам нужно регистрировать домен (а именно покупать на аукционе мастернэйм ссылку дам позже), покупать хостинг и устанавливать бэкап магазина.

После настраивать чтобы все ссылки и название соответсвовали новому магазину.

И так каждые 2 - 3 дня делать по одному магазину. т.е. регистрация домена, регистрация хостинга и установка магазина из бэкапа (файлы + база MySQL)

Требуется ответсвенный фрилансер, который часто проводит время в онлайн. Знание системы Веб Асист. А также знание хостингов и.т.д.

P.S. За домены и хостинги оплата будет вперед по Вашему желанию в том случае если у вас имеются каки либо отзывы на Веблансере.

Собственно ЖДУ Ваших ставок на стоимость ОДНОГО установленного магазина.

13 лет назад
LAman
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
asdffdsa
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Спасибо Максим! Поднял несколько проектов! Благодарен! Все по честному работа в срок и стоит своих денег! Рекомендую!
Хороший заказчик, приятно работать.
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