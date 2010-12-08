Установка интернет-магазинов из Бэкапа

Есть две презентации в Power Point Требуется подготовить их к публикации в таком виде, как это сделано тут: http://crealitika.ru/advert-placement/pc-preload.html Оплата 500 р за всё, по выполнении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Собственно по согласованию с предидущим фрилансером я вынужден найти нового который выполнит и будет выполнять данную работу.
Собственно задача такова:
Есть Бэкап Интернет магазина на веб асисте. Вам нужно регистрировать домен (а именно покупать на аукционе мастернэйм ссылку дам позже), покупать хостинг и устанавливать бэкап магазина.
После настраивать чтобы все ссылки и название соответсвовали новому магазину.
И так каждые 2 - 3 дня делать по одному магазину. т.е. регистрация домена, регистрация хостинга и установка магазина из бэкапа (файлы + база MySQL)
Требуется ответсвенный фрилансер, который часто проводит время в онлайн. Знание системы Веб Асист. А также знание хостингов и.т.д.
P.S. За домены и хостинги оплата будет вперед по Вашему желанию в том случае если у вас имеются каки либо отзывы на Веблансере.
Собственно ЖДУ Ваших ставок на стоимость ОДНОГО установленного магазина.
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