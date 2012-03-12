В магазине троян.

$50
ПрочееЗавершен3 заявки115 просмотров
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Занес на хост в магазин троян.

Мучился три дня.

Скачал магазин на компьютер.

Вылечил файлы.

С хоста ВСЁ снёс и на пустое место залил с компа вылеченные папки и файлы.

Магазин открылся.

По паролю вхожу и в админку.

НО в админке ничего делать не могу. Скрипт зависает.

Пытался залить на хост обновленную версию скрипта - ничего не получается.

Требуется восстановить работу скрипта, проверить его на наличие вирусных угроз.

12 лет назад
Ayauresdu
Кир 
71 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Не человек, а волшебник. Я Маялся неделю. Он Сделал за пол часа, а то и быстрее.
Заказчик предоставил все данные, грамотно и в полном объеме описал проблему. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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