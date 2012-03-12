В магазине троян.

Занес на хост в магазин троян.

Мучился три дня.

Скачал магазин на компьютер.

Вылечил файлы.

С хоста ВСЁ снёс и на пустое место залил с компа вылеченные папки и файлы.

Магазин открылся.

По паролю вхожу и в админку.

НО в админке ничего делать не могу. Скрипт зависает.

Пытался залить на хост обновленную версию скрипта - ничего не получается.

Требуется восстановить работу скрипта, проверить его на наличие вирусных угроз.