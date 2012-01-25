1С настройка на сервере

Необходимы технически подкованные люди для монтажа 3д кинотеатров как в Москве и в области так и с выездом в регионы. Работа сдельная, свободный график. Требования: • знание ПК • знание орг техники • понимание что такое дрель, кабель и HDMI • умение подключение техники ...
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1C 8.2 Настройка базы на сервере через кластер
Требуется настроить Платформу 1С 8.2 Бухгалтерия для подключение через тонкий клиент. Настроить MySql. Кластер серверов.
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