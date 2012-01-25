1С настройка на сервере

Достался по наследству сайт и теперь мучаюсь. Пароли поменял. Пару раз заходил по новым паролям. Но затем что-то произошло и не могу попасть на сайт для его редактирования. Не могу восстановить пароль доступа к админке. Есть доступ через FTP ...