1С настройка на сервере

$100
ПрочееЗакрыт1 заявка139 просмотров
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1C 8.2 Настройка базы на сервере через кластер

Требуется настроить Платформу 1С 8.2 Бухгалтерия для подключение через тонкий клиент. Настроить MySql. Кластер серверов.

12 лет назад
savvin1988
Михаил 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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