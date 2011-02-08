savvin1988

Требуется нарисовать в цвете фото лицо человека по ч/б фотографии
- $30Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется настроить 1с чтобы работала быстро, так как при работе через интернет в кластере при перепроведении документов зависание на 1-4 секНастройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
1C 8.2 Настройка базы на сервере через кластер Требуется настроить Платформу 1С 8.2 Бухгалтерия для подключение через тонкий клиент. Настроить MySql. Кластер серверов.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Скрипт должен запоминать введенную дату со страницы и записывать ее в xml файлВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Задачи: 1. Создать БД 2. Создать таблицы 3. Заполнить тестовыми данными 4. Запустить скрипт без параметров и проверить, что получилось на выходе 5. Запустить скрипт с параметрами и проверить, что ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется сделать интерактивное отображение графиков на сайте. Сложение кривых, сравнение. Для примера http://www.collective2.com/cgi-perl/system30629764 Возможно создание на www.amcharts.com Наш сайт www.fabrika-robotov.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать интерактивное отображение графиков на сайте. Сложение кривых, сравнение. Для примера http://www.collective2.com/cgi-perl/system30629764 Наш сайт www.fabrika-robotov.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется вывести сайт в топ 10 по яндексу и гуглу Сайт fabrika-robotov.ruПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать гибкую систему CRM c внедрением записи разговоров. Тип организации - субброкерский бизнес. Планируемые блоки: Административный, Отдел клиентского сервиса, Бухгалтерия, Консультационное управление, Отдел рекламы и продаж ...Базы данных7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Требуется прорисовка редизайна сайта. 8-15 страниц по согласованию. Создание некоторых новых иллюстраций. Создание Логотипа сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $30
Есть сервер WIN2003 Требуется настроить файрволл Kerio WinRoute Firewall, так чтобы считалась статистика по скачаным мегабайтам с пользовательских компьютеров. Необходимо дать разрешение на определленном ip смотреть только определенные сайты.Системное администрирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Необходимо выполнить новую верстку сайта. Система управления Netcat.ru E-commerce . Структура сайта известна. Подробности в приватной беседе. Оценочный срок выполнения 8 дней.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Требуется изобразить создание роботиков на ковейреИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад