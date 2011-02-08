savvin1988

Отзыв по работе Евгения 11 из 10 баллов. Всегда был на связи. Ответственный, исполнительный. Все сделал в обещанные сроки. Очень граммотный и умный исполнитель. Самостоятельно дорабатывал логику некоторых страниц сайта. Встроил платежную систему Ассист и Киви. Быстро настроил хостинг и все домены. По оплате за проект берет адекватные деньги. Всем рекомендую!!!!