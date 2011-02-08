savvin1988

Михаил savvin1988

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ruslanweb
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Требуется удаленная настройка Kerio WinRoute
Хороший заказчик, рекомендую.
Отличный парень все быстро настроил
Ответный отзыв
tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Скрипт на php
PHP
Приятный и порядочный заказчик рекомендую!
Отлично поработали. Всегда на связи. справились быстро
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naidenov_e
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта с новым редизайном
Отлично поработали, надеюсь не последний раз!
Отзыв по работе Евгения 11 из 10 баллов. Всегда был на связи. Ответственный, исполнительный. Все сделал в обещанные сроки. Очень граммотный и умный исполнитель. Самостоятельно дорабатывал логику некоторых страниц сайта. Встроил платежную систему Ассист и Киви. Быстро настроил хостинг и все домены. По оплате за проект берет адекватные деньги. Всем рекомендую!!!!
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vadozzer
Вадим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
$32
10 баллов
14 лет назад
Прорисовка иллюстрации в заданном стиле
Все сделали, спасибо Михаил. Всем рекомендую!
Отлично справился с поставленной задачей. А самое главное в срок!
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