Залить HYIP скрипт на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт3 заявки248 просмотров

Есть 2 HYIP скрипта, надо Залить любой из этих HYIP скрипта на сервер(в одном инструкция прилагается на английском). Можно делать по своему опыту, главное, чтоб работало. Задача в своем роде очень проста. Все материалы и реквизиты хостинга предоставлю (можно предлагать хостинг). Также предлагаю в дальнейшем учавствовать в нашем HYIP проекте ---- администрировать, продвигать и раскручивать. Будем общатся в skyp- е или АСЬКЕ.

Предлагать свою цену .

SKYPE: kochooo1

15 лет назад
kocho
57 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Прикрутить домен к сайту

    Здравствуйте. Купил домен. Добавил его к сайту созданному ранее из конструктора на http://sites.google.com/site/artillustrat/ Пользуясь имеющейся на сайте формой (вложение) Соблюдая эту инструкцию: http://sites.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&amp;answer=99448 Сайт по новому адресу vivaartgellery.ru не отображается. Хотя ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Помощь с joomla

    Нужна помощь в настройке сайта joomla на хостинге. Все файлы залиты, не могу настроить доступ к БД. выдает ошибку "Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to database"

    Joomla
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Закачка файлов на фтп

    Нужен человек для постоянной закачки небольших файлов (до 10 мб) на фтп (не путать с файл-обменниками!) Предположительно до 100 файлов в день Предлагайте Ваши цены Предпочтение ...

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помочь с почтой

    Повесил почту на Gmail, настроил через аутлук экспресс, месяц нормально работало, а сейчас не отправляет письма, выдает ошибку (во вложении)

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Консультация по GSM+ПК

    Добрый день, Необходима консультация по приему звонков на номер GSM через ПК, вести разговор через гарнитуру (наушники и микрофон), а также подключить софт для изменение голоса в реальном времени

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад