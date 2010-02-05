Залить HYIP скрипт на сервер

Есть 2 HYIP скрипта, надо Залить любой из этих HYIP скрипта на сервер(в одном инструкция прилагается на английском). Можно делать по своему опыту, главное, чтоб работало. Задача в своем роде очень проста. Все материалы и реквизиты хостинга предоставлю (можно предлагать хостинг). Также предлагаю в дальнейшем учавствовать в нашем HYIP проекте ---- администрировать, продвигать и раскручивать. Будем общатся в skyp- е или АСЬКЕ.

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SKYPE: kochooo1