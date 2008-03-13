Добрый день

Интерисует Организация SMS-рассылки по существующей базе клиентов.

Цель sms-рассылки: Максимально быстро оповестить пользователей об изменениях котировок на рынке Forex

Время для рассылки одного сеанса не более 3 минут.

База телефонов: вводится в ручную.

Колличество смс за один сеанс рассылки: от 10 до 100

Колличество смс за месяц: от 600

Операторы связи: Интерисует возможность рассылки на все операторы СНГ, в основном Россия и Украина.

Интерисует стоимость услуг, время для введения подобной рассылки и форма ввода рассылки.

Также нас интерисует оказание подобной услуги для оперативной рассылки уведомлений на ICQ и e-mail.