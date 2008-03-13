Есть 100-150 дисков CD-R. Поверхность - printable. (для струйной печати). Нужно напечатать изображение на дисках. Макет есть в кореле и в Епсон Принт СД. Нужна цена за 100 и 150 дисков. Спасибо. Жду. Хотелось бы ...
Организация SMS-рассылки
Добрый день
Интерисует Организация SMS-рассылки по существующей базе клиентов.
Цель sms-рассылки: Максимально быстро оповестить пользователей об изменениях котировок на рынке Forex
Время для рассылки одного сеанса не более 3 минут.
База телефонов: вводится в ручную.
Колличество смс за один сеанс рассылки: от 10 до 100
Колличество смс за месяц: от 600
Операторы связи: Интерисует возможность рассылки на все операторы СНГ, в основном Россия и Украина.
Интерисует стоимость услуг, время для введения подобной рассылки и форма ввода рассылки.
Также нас интерисует оказание подобной услуги для оперативной рассылки уведомлений на ICQ и e-mail.
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