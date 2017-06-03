Написание текста для оформления лендинг пейдж

Продающие текстыЗакрыт11 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать продающие текста на лендинг пейдж. Тематика работа таксистом. 

В текста входит описание предложения работы, заголовки, призывы к действию, описание преимуществ, мотивационные вопросы. Так же в текстах необходимо присутствие определенных ключевых фраз.

Необходимо оценить написание текста на лендинг пейдж и срок написания. 

Структура лендинга и бриф по тексту будет предоставлены. 

7 лет назад
abwebseo
Андрей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад