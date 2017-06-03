Продающие копирайтинг + прототип для лендинга

Добрый день! Для нашего сайта необходимо написать текст с описанием предлагаемых видов работ. Сейчас написано так (нужно лучше): Бухгалтерские услуги Учебный центр "Максофт" предлагает следующие услуги: - регистрация ООО и ИП, - подготовка и отправка бухгалтерской и налоговой отчетности, - составление учетной ...