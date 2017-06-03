Продающие копирайтинг + прототип для лендинга

Продающие текстыЗакрыт8 заявок202 просмотра
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Необходимо написать продающий текст по продаже Красной нити и сделать структуру (прототип) лендинга. 

Примеры сайтов для понимания что это  

http://nit-ot-sglaza.com

http://pbk-20.top/krasnaya-nit-iz-ierusalima/

http://krasnye-niti.ru

https://kabbalah-red-string.ru

(только знаменитостей добавлять не нужно) 

7 лет назад
BulatFBR
Булат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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