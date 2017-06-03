Продающие копирайтинг + прототип для лендинга

Здравствуйте. Нужно написать качественные продающие текста в описании товаров (247 товаров) срок выполнения работ 7 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать продающий текст по продаже Красной нити и сделать структуру (прототип) лендинга.
Примеры сайтов для понимания что это
http://pbk-20.top/krasnaya-nit-iz-ierusalima/
https://kabbalah-red-string.ru
(только знаменитостей добавлять не нужно)
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