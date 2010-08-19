Необходимо сделать дизайн торгового островка. Такие как стоят в торговых центрах.

Один сделали, но в ТЦ он не прошёл! Они сказали что им нужно что то стильное и более современное.(он в первом архиве)

В пример они привели островки ЭталонЖенави он во втором архиве.

Нужно чтото оригинальное, стильное. Высота не более 170см. На 8кв.метр.

По материалам скорее всего будет просто дсп и стекло, но можете предлагать свои варианты.

Сроки вчера, т.к. надо выставляться уже, а тот что сделали не приняли. В идеале если ктото сможет за сутки сделать. Соответственно превью вы мне покажите, а потом по вашему макету еще нужно его изготовить.

Я понимаю, что условия и сроки маленькие, но к сожалению сейчас не могу предложить больше, потому Оставляйте заявки здесь если согласны.

заранее спасибо!

Сразу пишите если у вас есть опыт в этом. Я бы и сам сделал, да опыта нету, потому абы что не хотелось бы делать. Во времени и средствах ограничены, потому извините заранее.