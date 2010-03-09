Создать чертеж

Есть набросок с размерами и фотографии узла механизма. Нужно превратить набросок в нормальный чертеж, поправить его по фото если потребуется, и подготовить к печати.

В итоге я получаю редактируемый исходник и файл на печать, исполнитель - оплату и отзыв.

Задача простецкая, потому предпочтение наименьшей цене.

Фото и набросок прилагаются.

Убедительная просьба ознакомиться с материалами, прежде чем делать заявки!