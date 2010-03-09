Есть серия фотографий механизма с небольшим количество деталей (до 10), точнее конкретного узла механизма. Есть также все необходимые размеры деталей, можно сделать дополнительные замеры. Задача - создать подготовленный к печати чертеж, где ...
Создать чертеж
Есть набросок с размерами и фотографии узла механизма. Нужно превратить набросок в нормальный чертеж, поправить его по фото если потребуется, и подготовить к печати.
В итоге я получаю редактируемый исходник и файл на печать, исполнитель - оплату и отзыв.
Задача простецкая, потому предпочтение наименьшей цене.
Фото и набросок прилагаются.
Убедительная просьба ознакомиться с материалами, прежде чем делать заявки!
Выбранный исполнитель
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