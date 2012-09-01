Завершить модель в SW и выполнить КД

Необходимо разработать дизайн экс- и интерьера фирменных торговых павильонов. Компания производитель продуктов питания открывает собственную розничную сеть. Необходимо обозначить места продаж и дистанцировать их от конкурентов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доделать модель точного механизма в SW 2012, сделать анимацию его работы и выполнить КД.
Все подробно расписано в ТЗ, которое можно скачать (вместе с файлами модели) вот здесь:
Исполнителю также предоставляется справочная литература по подобным механизмам и сопровождение проекта куратором.
От вас требуется: специализация инженер-конструктор (механик), опыт проектирования точных механизмов, отличное владение Solidworks и другими САПР.
Предпочтение отдается исполнителю из Украины. Просьба в заявках детали не обсуждать, для этого есть ЛС.
Спасибо!
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