Завершить модель в SW и выполнить КД

Необходимо доделать модель точного механизма в SW 2012, сделать анимацию его работы и выполнить КД.

Все подробно расписано в ТЗ, которое можно скачать (вместе с файлами модели) вот здесь:

files.mail.ru/JRYBFR

Исполнителю также предоставляется справочная литература по подобным механизмам и сопровождение проекта куратором.

От вас требуется: специализация инженер-конструктор (механик), опыт проектирования точных механизмов, отличное владение Solidworks и другими САПР.

Предпочтение отдается исполнителю из Украины. Просьба в заявках детали не обсуждать, для этого есть ЛС.

Спасибо!