Игра на Android

Ищу специалиста по Android для создания простой игры. Персонаж идет по прямой, собирая бонусы и обходит препятствия. Управление либо поставить виртуальные кнопки либо за счет наклона экрана. Графика будет предоставлена. Интересует также примерная цена

От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), чтобы послать ТЗ. С вебстудиями не работаю, только фрилансеры