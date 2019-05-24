Необходимо сделать игру фейсбук Или переделать готовую Пожалуйста оставляйте заявки кто готов помочь Так же готов купить ваш аккаут разработчика
Нужен аккаунт разработчика facebook
Нужен аккаунт разработчика facebook
Кто может помочь правильно его оформить?
Или где их можно взять
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать простую игру для instagram Более подробно объясню в личке Как я понял эти игры делаются с аккаунта разработчика фейсбук Кто может мне помочь, пожалуйста напишите мнеРазработка игр3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Надо создать сервер в minecraft pe для телефонов, через какой-то хостинг(за который я плачу), и донаты и плагиныРазработка игр4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать игру с нуля согласно ТЗ. Любой 3 д движок, либо качественная изометрия. Платформа: ПК, виндовс 10 Пишите сроки и цены.Разработка игр6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо придумать и описать концепт браузерной игры (2d визуальных эффектов по минимуму). На выходе мы ожидаем получить файл с описанием: персонажимиригровая динамикаособенности отличающие ее от конкурентов (фишки)взаимодействие пользователейТребования к игре: низкий ...Разработка игр14 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать сборку сервер игры aion 7Разработка игрнет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищу умелого разработчика браузерных игр с наличием кейсов (Карточные игры). Игра будет схожа по механике со всемирно известными казуальными играми как Hearthstone, MTG и Faeria, но более упрощенная версия. Тем ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Чтобы в будущем создать на нем свою игру типа как Alien:Isolation (только лучше и даже больше). Пока работа на энтузиазме (сам один уже 7-мой месяц пишу его и не буду останавливаться). В будущем планирую сделать ...Разработка игрнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Ищем команду разработчиков, которые могут сделать игру под ключ. С дизайном и программированием. Сайт заказчика: Kidapp.ru для примера работ.Разработка игр8 заявокЗакрыт6 лет назад
Создать пре-альфу версию игры. Трёхмерная онлайн стратегия в реальном времени, сессионные бои. Средняя продолжительность игры 10-15. Игроков в бою будет от 2 и более. Ближайшее с чем похожа: ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт6 лет назад