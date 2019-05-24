Нужен аккаунт разработчика facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки126 просмотров

Нужен аккаунт разработчика facebook

Кто может помочь правильно его оформить?

Или где их можно взять

6 лет назад
Nuadallador
Вячеслав 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Игра для instagram

    Необходимо сделать простую игру для instagram Более подробно объясню в личке Как я понял эти игры делаются с аккаунта разработчика фейсбук Кто может мне помочь, пожалуйста напишите мне

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Игра "Потуши свечу"

    Нужно создать игру с нуля согласно ТЗ.  Любой 3 д движок, либо качественная изометрия. Платформа: ПК, виндовс 10 Пишите сроки и цены.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Концепт браузероной игры

    Необходимо придумать и описать концепт браузерной игры (2d визуальных эффектов по минимуму). На выходе мы ожидаем получить файл с описанием: персонажимиригровая динамикаособенности отличающие ее от конкурентов (фишки)взаимодействие пользователейТребования к игре:  низкий ...

    Разработка игр14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка браузерной карточной онлайн игры

    Добрый день! Ищу умелого разработчика браузерных игр с наличием кейсов (Карточные игры).  Игра будет схожа по механике со всемирно известными казуальными играми как Hearthstone, MTG и Faeria, но более упрощенная версия. Тем ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу людей для совместной разработки своего собственного 3D движка.

    Чтобы в будущем создать на нем свою игру типа как Alien:Isolation (только лучше и даже больше). Пока работа на энтузиазме (сам один уже 7-мой месяц пишу его и не буду останавливаться). В будущем планирую сделать ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать пре-альфа версию игры

    Создать пре-альфу версию игры. Трёхмерная онлайн стратегия в реальном времени, сессионные бои. Средняя продолжительность игры 10-15. Игроков в бою будет от 2 и более. Ближайшее с чем похожа: ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад