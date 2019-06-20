Нужен программист для создания игрушки

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт11 заявок250 просмотров

Нужен человек, который сможет взять на себя кодовую часть проекта. по объему работы можно узнать в лс

6 лет назад
elromix
Роман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров