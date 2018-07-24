платформа Instant Game на FB, в перспективе на год 20 проектов!игра не большая, нужно сделать на HTML5 технологии ссылка на Гугл документ:https://docs.google.com/document/d/1vOwrg8SZYruyLKaHoPmGeaJU3LY_Kx0E6FSia-u7yfk/edit?usp=sharingосновные требования к команде:1) партфолио (готовые проекты) на Instant Game 2) команда в Украине 3) нужно просчитать ...
Создание игры на HTML5
Необходимо создать онлайн игру, подобного уровня
https://meduza.io/games/a-vot-i-vesna?utm_source=telegram.org&utm_medium=share_telegram&utm_campaign=share
Кто сможет сделать такое, сроки 3 дня.
Подробное ТЗ в личной переписке, интересуют примерный уровень цен.
Бюджет небольшой.
Заявки фрилансеров
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