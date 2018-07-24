Создание игры на HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок255 просмотров

Необходимо создать онлайн игру, подобного уровня

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Кто сможет сделать такое, сроки 3 дня.

Подробное ТЗ в личной переписке, интересуют примерный уровень цен.

Бюджет небольшой.

HTML
7 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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